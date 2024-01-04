Хвостова (Горчакова) Аграфена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Горчаков Иван Романович
Бракосочетание
1789
Женатый на племяннице Суворова, произведён был в подполковники и назначен состоять при Суворове.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Хвостов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Хвостов Дмитрий Иванович
Титул: граф.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1843