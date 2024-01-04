Хвостова (Горчакова) Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Горчакова) Аграфена Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1768

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Горчаков Иван Романович

Мать: Горчакова Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1789

Муж: Хвостов Дмитрий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Женатый на племяннице Суворова, произведён был в подполковники и назначен состоять при Суворове.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Хвостов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Хвостов Дмитрий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1843
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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