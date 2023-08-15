Кирков Родион Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирков Родион Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирков Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.?

Дочь: Киркова Любовь Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.11.?

Дочь: Киркова Галина Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирков Валерий Родионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно