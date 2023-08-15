Кирков Родион Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирков Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.?
Дочь: Киркова Любовь Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.?
Дочь: Киркова Галина Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирков Валерий Родионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно