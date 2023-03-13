Катанова (Мокина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанова (Мокина) Прасковья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

28.07.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1868

Отец: Мокинъ Мартьянъ

Мать: Мокина Маремьяна

Александровка
Рождение ребёнка
19.03.1888

Сын: Катановъ Алексей

Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1891

Дочь: Катанова Марфа

Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй

Александровка
Рождение ребёнка
09.08.1892

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй

Александровка
Рождение ребёнка
10.11.1894

Сын: Катановъ Иванъ

Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй

Александровка
Рождение ребёнка
18.05.1897

Сын: Катановъ Петръ

Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй

Александровка
Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Катанова Пелагея

Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1903

Сын: Катановъ Иванъ

Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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