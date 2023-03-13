Катанова (Мокина) Прасковья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения28.07.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1868
Отец: Мокинъ Мартьянъ
Мать: Мокина Маремьяна
Александровка
Рождение ребёнка
19.03.1888
Сын: Катановъ Алексей
Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1891
Дочь: Катанова Марфа
Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй
Александровка
Рождение ребёнка
09.08.1892
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй
Александровка
Рождение ребёнка
10.11.1894
Сын: Катановъ Иванъ
Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй
Александровка
Рождение ребёнка
18.05.1897
Сын: Катановъ Петръ
Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй
Александровка
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: Катанова Пелагея
Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй
Рождение ребёнка
23.09.1903
Сын: Катановъ Иванъ
Отец ребёнка: Катановъ Сергѣй