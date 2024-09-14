Брежнев Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнев Игорь

Место рождения

Миасс

Дата рождения

30.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1984

Отец: Брежнев Владимир Алексеевич

Мать: Брежнева (Торопова) Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брежнева (Криницына) Александра

Рождение ребёнка
08.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брежнева (Криницына) Александра

Рождение ребёнка
17.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брежнева (Криницына) Александра

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