Брежнев Игорь
Место рожденияМиасс
Дата рождения30.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брежнева (Криницына) Александра
Рождение ребёнка
17.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брежнева (Криницына) Александра