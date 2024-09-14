Брежнева (Криницына) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Криницына) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986

Отец: Папа Саши Брежневой Криницин Геннадий

Мать: Криницына Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брежнев Игорь

Рождение ребёнка
08.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брежнев Игорь

Рождение ребёнка
17.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брежнев Игорь

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