Брежнева (Криницына) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брежнев Игорь
Рождение ребёнка
08.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брежнев Игорь
Рождение ребёнка
17.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брежнев Игорь