Осипова Матрёна или Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Матрёна или Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1940 и 1945

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Осипов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Осипов Степан

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1919

Сын: Осипов Василий Степанович

Отец ребёнка: Осипов Степан

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Осипов Николай Степанович

Отец ребёнка: Осипов Степан

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Степан

Смерть
Между 1940 и 1945
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