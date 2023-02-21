Осипов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1940 и 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Осипов Георгий Степанович
Мать ребёнка: Осипова Матрёна или Марфа
Рождение ребёнка
21.02.1919
Сын: Осипов Василий Степанович
Мать ребёнка: Осипова Матрёна или Марфа
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Осипов Николай Степанович
Мать ребёнка: Осипова Матрёна или Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1940 и 1945