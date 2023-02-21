Осипов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1940 и 1945

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Осипов Георгий Степанович

Мать ребёнка: Осипова Матрёна или Марфа

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1919

Сын: Осипов Василий Степанович

Мать ребёнка: Осипова Матрёна или Марфа

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Осипов Николай Степанович

Мать ребёнка: Осипова Матрёна или Марфа

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Матрёна или Марфа

Смерть
Между 1940 и 1945
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