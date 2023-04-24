Кононова (Попова) Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Попова) Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Попов Кузьма Прохорович

Мать: Попова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Кононов Николай Стефанович

Рождение ребёнка
28.07.1892

Сын: Кононов Евдоким Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Стефанович

Рождение ребёнка
04.01.1897

Сын: Кононов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Стефанович

Рождение ребёнка
17.03.1900

Дочь: Мерликова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кононов Николай Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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