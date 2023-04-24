Кононова (Попова) Евдокия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Попов Кузьма Прохорович
Мать: Попова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
08.11.1882
Рождение ребёнка
28.07.1892
Сын: Кононов Евдоким Николаевич
Отец ребёнка: Кононов Николай Стефанович
Рождение ребёнка
04.01.1897
Отец ребёнка: Кононов Николай Стефанович
Рождение ребёнка
17.03.1900
Дочь: Мерликова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кононов Николай Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно