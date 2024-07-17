Боцвин (Ильенко) Любовь Петровна 06.01.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боцвин (Ильенко) Любовь Петровна

Место рождения

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

06.01.1940

Дата смерти

06.07.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боцвин Петр Захарович

Рождение ребёнка
12.10.1959

Дочь: Стрельцова (Боцвин) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Боцвин Петр Захарович

Рождение ребёнка
09.11.1961

Сын: Боцвин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Боцвин Петр Захарович

Смерть
06.07.1989
Клюев, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область

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