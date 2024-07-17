Боцвин (Ильенко) Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1940
Дата смерти06.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1959
Дочь: Стрельцова (Боцвин) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Боцвин Петр Захарович
Рождение ребёнка
09.11.1961
Отец ребёнка: Боцвин Петр Захарович
Смерть
06.07.1989
Клюев, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область