Мущинин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мущинина Мария Александровна
Мать ребёнка: Мужщина Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мущинин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Мужщина Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мужщина Ирина Юрьевна
Смерть
Неизвестно