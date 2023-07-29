Подзоров Ульян Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Подзоров Григорий Ульянович
Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
09.11.1820
Дочь: Подзорова Степанида Ульяновна
Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Подзорова София Ульяновна
Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
1825 или 1827
Дочь: Баннова Домна Ульяновна
Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Подзорова Анисия Ульяновна
Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно