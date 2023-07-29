Подзоров Ульян Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодзоров Ульян Михайлович

Подзоров Ульян Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Подзоров Григорий Ульянович

Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Подзоров Вавил Ульянович

Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Подзоров Абрам Ульянович

Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
09.11.1820

Дочь: Подзорова Степанида Ульяновна

Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Подзорова София Ульяновна

Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
1825 или 1827

Дочь: Баннова Домна Ульяновна

Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Подзорова Анисия Ульяновна

Мать ребёнка: Подзорова Агриппина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Агриппина Федоровна

Смерть
Неизвестно