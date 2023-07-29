Подзоров Вавил Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
24.10.1823
Рождение ребёнка
12.08.1824
Дочь: Подзорова Васса Вавиловна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Подзорова Агафия Вавиловна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Баннов Петр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Петр Петрович Баннов - пасынок Вавила Ульяновича Подзорова.
Рождение ребёнка
24.08.1852
Дочь: Подзорова Наталия Вавиловна
Мать ребёнка: Подзорова Акилина Фроловна
Рождение ребёнка
17.01.1855
Мать ребёнка: Подзорова Акилина Фроловна
Рождение ребёнка
05.02.1857
Мать ребёнка: Подзорова Акилина Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно