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Подзоров Вавил Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Подзоров Ульян Михайлович

Мать: Подзорова Агриппина Федоровна

Бракосочетание
24.10.1823

Жена: Подзорова Пелагея Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1824

Дочь: Подзорова Васса Вавиловна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Подзорова Агафия Вавиловна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Баннов Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Петр Петрович Баннов - пасынок Вавила Ульяновича Подзорова.
Рождение ребёнка
24.08.1852

Дочь: Подзорова Наталия Вавиловна

Мать ребёнка: Подзорова Акилина Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1855

Сын: Подзоров Павел Вавилович

Мать ребёнка: Подзорова Акилина Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1857

Сын: Подзоров Федор Вавилович

Мать ребёнка: Подзорова Акилина Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Акилина Фроловна

Смерть
Неизвестно