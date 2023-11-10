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Матрёна
Матрёна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Меркурий Петрович
Около 1788 г.р.
Мать
Аксинья
Около 1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец:
Меркурий Петрович
Мать:
Аксинья
Смерть
Неизвестно
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