Осипова Анна Данилова (Васильева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Захарова (Осипова) Устинья Герасимова
Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской
Дочь: Матвеева (Осипова) Федосья Герасимова
Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской
Дочь: Кожина (Осипова) Агрофена Герасимова
Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской
Дочь: Ермолина (Осипова) Варвара Герасимова
Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской
Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской
Сын: Осипов Михаил 2? Герасимов
Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской
Дочь: (Осипова) Наталья Герасимова
Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской
Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской