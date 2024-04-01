Осипова Анна Данилова (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Анна Данилова (Васильева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Захарова (Осипова) Устинья Герасимова

Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Матвеева (Осипова) Федосья Герасимова

Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Кожина (Осипова) Агрофена Герасимова

Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Ермолина (Осипова) Варвара Герасимова

Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской

Рождение ребёнка
02.11.1773

Сын: Осипов Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.11.1774

Сын: Осипов Михаил 2? Герасимов

Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Осипова) Наталья Герасимова

Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской

Рождение ребёнка
08.02.1781

Сын: Осипов Федор Герасимов

Отец ребёнка: Осипов Герасим Отст Драгун Д.Новопавловской

Смерть
После 1798

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