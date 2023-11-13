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Романов Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Романова Евдокия Павловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Романов и тимофеевский крестяьнин Иван Григорьевич Горбунов По невесте: Ваничкин и Сорокин
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Романов Илья Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1903

Сын: Романов Иван Павлович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Павловна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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