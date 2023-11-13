Романов Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Романов и тимофеевский крестяьнин Иван Григорьевич Горбунов По невесте: Ваничкин и Сорокин
Рождение ребёнка
До 1901
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1903
Мать ребёнка: Романова Евдокия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно