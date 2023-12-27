Романова (Каршенкова) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Отец: Каршенков Павел Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1903
Отец ребёнка: Романов Павел Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно