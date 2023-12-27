Романова (Каршенкова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова (Каршенкова) Евдокия Павловна

Романова (Каршенкова) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Каршенков Павел Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Романов Павел Григорьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1903

Сын: Романов Иван Павлович

Отец ребёнка: Романов Павел Григорьевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close