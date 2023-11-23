Герасимов Димитрий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Димитрий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Анна Димитриева

Рождение ребёнка
30.05.1914 ст.

Сын: Герасимов Александр Димитриев

Мать ребёнка: Герасимова Анна Димитриева

Ключи, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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