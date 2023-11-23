Герасимова Анна Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1914 ст.
Сын: Герасимов Александр Димитриев
Отец ребёнка: Герасимов Димитрий Яковлев
Ключи, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно