Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Призенко Фока

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Призенко Григорий

Отец ребёнка: Призенко Фока

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Призенко Александра Фоковна

Отец ребёнка: Призенко Фока

Смерть
Неизвестно

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