Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Призенко Фока
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Призенко Григорий
Отец ребёнка: Призенко Фока
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Призенко Александра Фоковна
Отец ребёнка: Призенко Фока
Смерть
Неизвестно