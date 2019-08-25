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Ходаковский Константин Алексеевич
Ходаковский Константин Алексеевич
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Место рождения
Одесса
, Одеська область
Дата рождения
25.08.2019
Пол
Мужской
Отец
Ходаковский Алексей Сергеевич
1984 г.р.
Мать
Ходаковская (Погорелова) Елена Юрьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2019
Отец:
Ходаковский Алексей Сергеевич
Мать:
Ходаковская Елена Юрьевна
Одесса
, Одеська область
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