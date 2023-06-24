Морозова (Шаманова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Шаманов Василий Абрамович
Мать: Шаманова Варвара
Бракосочетание
06.04.1852
Рождение ребёнка
02.05.1856
Отец ребёнка: Морозов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
11.07.1858
Дочь: Морозова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Морозов Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно