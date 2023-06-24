Морозова (Шаманова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Шаманова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Шаманов Василий Абрамович

Мать: Шаманова Варвара

Бракосочетание
06.04.1852

Муж: Морозов Андрей Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1856

Сын: Морозов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Морозов Андрей Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1858

Дочь: Морозова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Морозов Андрей Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно