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Шаманов Василий Абрамович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 06.04.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.04.1813

Отец: Шаманов Абрам Денисович

Мать: Шаманова Агафия Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Морозова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Шаманова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Шаманов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1854

Сын: Шаманов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Шаманова Агриппина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1858

Дочь: Шаманова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Шаманова Агриппина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаманова Агриппина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаманова Варвара

Смерть
Неизвестно
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