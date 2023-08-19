Шаманов Василий Абрамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.04.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.04.1813
Отец: Шаманов Абрам Денисович
Мать: Шаманова Агафия Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Морозова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Шаманова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Шаманов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1854
Сын: Шаманов Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Шаманова Агриппина Ефимовна
Рождение ребёнка
24.04.1858
Дочь: Шаманова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Шаманова Агриппина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаманова Варвара
Смерть
Неизвестно