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Панин Захарий Гаврилович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Панин Гавриил Яковлевич

Мать: Панина Параскева Исааковна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1895 ст.

Жена: Панина Агрипина Гавриловна

ГАКО 33-4-355 Жених: Воинка - Гавриила Яковлева Панина (Кондрашева тож) сын Захарий (21 год, первым браком) Невеста: Сельца Бесова кр-на Гавриила Варлаамова дочь девица Агрипина (17 лет) Поручители ... Показать все
Смерть
1916 ст.
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