Панин Захарий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смерти1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Бракосочетание
1895 ст.
ГАКО 33-4-355 Жених: Воинка - Гавриила Яковлева Панина (Кондрашева тож) сын Захарий (21 год, первым браком) Невеста: Сельца Бесова кр-на Гавриила Варлаамова дочь девица Агрипина (17 лет) Поручители ... Показать все
Смерть
1916 ст.