Панина (Андреева) Параскева Исааковна
Место рождения
Дата рождения20.10.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1852 ст.
Отец: Исаак Николаевич
Мать: Феодосья Тихоновна
ГАКО 33-4-174 Восприемники: Приходской диакон Фёдор Ратмирович и деревни Болдасовки (г-на Корсакова) крестьянская жена Васса Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Отец ребёнка: Панин Гавриил Яковлевич
Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно