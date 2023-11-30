Панина (Андреева) Параскева Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Андреева) Параскева Исааковна

Место рождения

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1852 ст.

Отец: Исаак Николаевич

Мать: Феодосья Тихоновна

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-174 Восприемники: Приходской диакон Фёдор Ратмирович и деревни Болдасовки (г-на Корсакова) крестьянская жена Васса Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Панин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Панин Гавриил Яковлевич

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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