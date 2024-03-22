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Панин Иван Гаврилович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: Панин Гавриил Яковлевич

Мать: Панина Параскева Исааковна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
24.01.1896 ст.

Жена: Панина Варвара Яковлевна

ГАКО 33-4-357 Жених: Воинка - крестьянина Гавриила Яковлевича Панина сын Иван (20 лет), первым браком Невеста: Воинка - крестьянина Якова Романовича Купцова (Петрушина тож) дочь Варвара (16 лет), перв... Показать все
Смерть
Неизвестно
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