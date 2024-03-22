Панин Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.
Бракосочетание
24.01.1896 ст.
Жена: Панина Варвара Яковлевна
ГАКО 33-4-357 Жених: Воинка - крестьянина Гавриила Яковлевича Панина сын Иван (20 лет), первым браком Невеста: Воинка - крестьянина Якова Романовича Купцова (Петрушина тож) дочь Варвара (16 лет), перв... Показать все
Смерть
Неизвестно