(Варварин) Семён (Анисимович?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варварин) Семён (Анисимович?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варварин Алексей (Анисим?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Варварин Григорий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варварин Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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