(Варварин) Семён (Анисимович?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варварин Алексей (Анисим?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Варварин Григорий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варварин Василий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно