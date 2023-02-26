Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Макарова
Отец ребёнка: Макарий Сергеев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Александра Макарова
Отец ребёнка: Макарий Сергеев
Рождение ребёнка
20.08.1871
Сын: Тит Макаров
Отец ребёнка: Макарий Сергеев
Рождение ребёнка
20.07.1873
Сын: Борис Макаров
Отец ребёнка: Макарий Сергеев
Рождение ребёнка
05.10.1875
Дочь: Параскева Макарова
Отец ребёнка: Макарий Сергеев
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Михаил Макаров
Отец ребёнка: Макарий Сергеев
Рождение ребёнка
20.01.1881
Дочь: Ксения Макарова
Отец ребёнка: Макарий Сергеев
Рождение ребёнка
21.01.1883
Сын: Ксенофонт Макаров
Отец ребёнка: Макарий Сергеев
Рождение ребёнка
21.11.1885
Сын: Григорий Макаров
Отец ребёнка: Макарий Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макарий Сергеев
Смерть
Неизвестно