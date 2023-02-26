Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Макарова

Отец ребёнка: Макарий Сергеев

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Александра Макарова

Отец ребёнка: Макарий Сергеев

Рождение ребёнка
20.08.1871

Сын: Тит Макаров

Отец ребёнка: Макарий Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Борис Макаров

Отец ребёнка: Макарий Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1875

Дочь: Параскева Макарова

Отец ребёнка: Макарий Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Михаил Макаров

Отец ребёнка: Макарий Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1881

Дочь: Ксения Макарова

Отец ребёнка: Макарий Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1883

Сын: Ксенофонт Макаров

Отец ребёнка: Макарий Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Григорий Макаров

Отец ребёнка: Макарий Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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