Гайдамович Евлялия Ивановна (Неподтв)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1909
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гайдамович Гейдамович Викентий Антонович
Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дедель Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдамович Гейдамович Франц Неподтв
Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдамович Гейдамович Игнатий Неподтв
Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдамович Гейдамович Амброзий Неподтв
Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдамович Гейдамович Якуб (Неподтв)
Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон
Смерть
1909