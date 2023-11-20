Гайдамович Евлялия Ивановна (Неподтв) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдамович Евлялия Ивановна (Неподтв)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гайдамович Гейдамович Викентий Антонович

Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдымович Гайдамович Брат Франц Неподтв (Вилькомир)

Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон

Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дедель Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдамович Гейдамович Франц Неподтв

Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдамович Гейдамович Игнатий Неподтв

Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдамович Гейдамович Амброзий Неподтв

Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдамович Гейдамович Якуб (Неподтв)

Отец ребёнка: Гайдамович Гейдамович Антон

Смерть
1909
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