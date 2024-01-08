Илемков Василий Иванович 2
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1905 ст.
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1905 ст.
Бракосочетание
03.06.1924
Рождение ребёнка
20.06.1925
Сын: Илемков Михаил Васильевич 2
Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна
Рождение ребёнка
07.07.1926
Сын: Илемков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна
Рождение ребёнка
24.08.1929
Дочь: Таланова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна
Рождение ребёнка
24.01.1932
Сын: Илемков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна
Рождение ребёнка
13.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна
Рождение ребёнка
21.09.1938
Дочь: Прозорова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна
Смерть
?.11.1941