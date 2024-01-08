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Илемков Василий Иванович 2

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1905 ст.

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1905 ст.

Отец: Илемков Иван Семенович

Мать: Илемкова Агриппина Панфиловна

Бракосочетание
03.06.1924

Жена: Илемкова Параскавея Алексеевна

Рождение ребёнка
20.06.1925

Сын: Илемков Михаил Васильевич 2

Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна

Рождение ребёнка
07.07.1926

Сын: Илемков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна

Рождение ребёнка
24.08.1929

Дочь: Таланова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна

Рождение ребёнка
24.01.1932

Сын: Илемков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна

Рождение ребёнка
13.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна

Рождение ребёнка
21.09.1938

Дочь: Прозорова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Илемкова Параскавея Алексеевна

Смерть
?.11.1941
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