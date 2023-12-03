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Илемков Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1932

Дата смерти

07.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1932

Отец: Илемков Василий Иванович 2

Мать: Илемкова Параскавея Алексеевна

Рождение ребёнка
03.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илемкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
21.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илемкова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илемкова Анна Петровна

Смерть
07.01.1982
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