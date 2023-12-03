Илемков Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1932
Дата смерти07.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1932
Рождение ребёнка
03.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илемкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
21.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илемкова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илемкова Анна Петровна
Смерть
07.01.1982