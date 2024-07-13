Соколкова-Ванеева Светлана Сардионовна 24.02.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколкова-Ванеева Светлана Сардионовна

Место рождения

Цхинвал, Город Цхинвал

Дата рождения

24.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1940

Отец: не указан

Мать: Битиева-Джиоева Ева Николаевна

Цхинвал, Город Цхинвал
Рождение ребёнка
09.02.1969

Сын: Соколков Алан Борисович

Отец ребёнка: Соколков Борис Леонидович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.11.1978

Дочь: Соколкова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Соколков Борис Леонидович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

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