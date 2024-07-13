Соколкова-Ванеева Светлана Сардионовна
Место рождения
Дата рождения24.02.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1940
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1969
Отец ребёнка: Соколков Борис Леонидович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.11.1978
Дочь: Соколкова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Соколков Борис Леонидович
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания