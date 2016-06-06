Соколков Борис Леонидович
Место рождения
Дата рождения30.11.1944
Дата смерти06.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1969
Мать ребёнка: Соколкова-Ванеева Светлана Сардионовна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.11.1978
Дочь: Соколкова Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Соколкова-Ванеева Светлана Сардионовна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
06.06.2016