Соколков Борис Леонидович 30.11.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколков Борис Леонидович

Место рождения

Финеево, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

30.11.1944

Дата смерти

06.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Финеево, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.02.1969

Сын: Соколков Алан Борисович

Мать ребёнка: Соколкова-Ванеева Светлана Сардионовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.11.1978

Дочь: Соколкова Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Соколкова-Ванеева Светлана Сардионовна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
06.06.2016

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