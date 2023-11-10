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Лизякин Николай Ильич

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.11.1911

Дата смерти

23.03.1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1911

Отец: Лизякин Илья Никифорович

Мать: не указана

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1933

Жена: Лизякина Нина Николаевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Лизякин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Лизякина Нина Николаевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лизякина Нина Николаевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лизякина Нина Николаевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
23.03.1940
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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