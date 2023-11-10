Лизякин Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения25.11.1911
Дата смерти23.03.1940
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1911
Отец: Лизякин Илья Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1933
Жена: Лизякина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Лизякина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лизякина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лизякина Нина Николаевна
Смерть
23.03.1940
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область