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Лизякина Нина Николаевна

Место рождения

Епифаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Епифаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1933

Муж: Лизякин Николай Ильич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Лизякин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Лизякин Николай Ильич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лизякин Николай Ильич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лизякин Николай Ильич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1961
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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