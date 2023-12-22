Лизякина Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Лизякин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лизякин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лизякин Николай Ильич
Смерть
1961