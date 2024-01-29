Вахрушева Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Вахрушев Кузьма Ларионович
Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Вахрушева Марья Ларионовна
Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Вахрушева Дарья Ларионовна
Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович
Рождение ребёнка
06.05.1851
Сын: Вахрушев Сидор Ларионович
Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно