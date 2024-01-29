Вахрушева Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Вахрушев Пётр Ларионович

Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Вахрушев Илья Ларионович

Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Вахрушев Кузьма Ларионович

Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Вахрушева Марья Ларионовна

Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Вахрушева Дарья Ларионовна

Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1851

Сын: Вахрушев Сидор Ларионович

Отец ребёнка: Вахрушев Ларион Антонович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Ларион Антонович

Смерть
Неизвестно
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