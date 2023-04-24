Трусов Иван Изотович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Трусов Изот Игнатьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1750
Сын: Трусов Аким Иванович
Мать ребёнка: Трусова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Трусова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Трусова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Трусова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1767