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Трусов Иван Изотович

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Место рождения

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Трусов Изот Игнатьев

Мать: ?

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Трусов Аким Иванович

Мать ребёнка: Трусова Евдокия Федоровна

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Трусова Евдокия Федоровна

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Трусов Фатей Иванович

Мать ребёнка: Трусова Евдокия Федоровна

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Трусов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Трусова Евдокия Федоровна

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Евдокия Федоровна

Смерть
1767
Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
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