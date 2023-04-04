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Трусов Изот Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Трусов Игнат Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1711

Сын: Трусов Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: ?

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Трусов Алексей Изотович

Мать ребёнка: ?

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Трусов Иван Изотович

Мать ребёнка: ?

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Трусов Архип Изотович

Мать ребёнка: ?

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Дмитрий Изотович

Мать ребёнка: ?

Смерть
1753
Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
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