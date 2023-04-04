Трусов Изот Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Трусов Игнат Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1711
Сын: Трусов Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1729
Сын: Трусов Иван Изотович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
1753