Певень (Пильник) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1897
Дочь: Певень Анна Ивановна
Отец ребёнка: Певень Иван Карпович
Рождение ребёнка
17.08.1904
Сын: Певень Иван Иванович
Отец ребёнка: Певень Иван Карпович
Рождение ребёнка
19.02.1908
Дочь: Певень Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Певень Иван Карпович
Рождение ребёнка
24.01.1911
Отец ребёнка: Певень Иван Карпович
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: Певень Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Певень Иван Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Певень Иван Карпович
Смерть
Неизвестно