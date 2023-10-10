Певень Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Певень Карп Григорьевич
Рождение ребёнка
08.09.1897
Дочь: Певень Анна Ивановна
Мать ребёнка: Певень Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1904
Сын: Певень Иван Иванович
Мать ребёнка: Певень Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1908
Дочь: Певень Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Певень Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1911
Мать ребёнка: Певень Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: Певень Домникия Ивановна
Мать ребёнка: Певень Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Певень Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно