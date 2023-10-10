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Певень Иван Карпович

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Певень Карп Григорьевич

Мать: Певень Олимпиада Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1897

Дочь: Певень Анна Ивановна

Мать ребёнка: Певень Акилина Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1904

Сын: Певень Иван Иванович

Мать ребёнка: Певень Акилина Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1908

Дочь: Певень Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Певень Акилина Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Певень Григорий Иванович

Мать ребёнка: Певень Акилина Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: Певень Домникия Ивановна

Мать ребёнка: Певень Акилина Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Певень Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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