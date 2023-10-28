Долгова Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Евдокия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1821

Отец: Иосиф Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1845 по 1846

Сын: Долгов Василий Петрович

Отец ребёнка: Долгов Петр

Рождение ребёнка
С 1853 по 1854

Сын: Долгов Яков Петрович

Отец ребёнка: Долгов Петр

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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