Долгова Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1821
Отец: Иосиф Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846
Отец ребёнка: Долгов Петр
Рождение ребёнка
С 1853 по 1854
Сын: Долгов Яков Петрович
Отец ребёнка: Долгов Петр
Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно