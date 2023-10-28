Долгов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1845 по 1846

Сын: Долгов Василий Петрович

Мать ребёнка: Долгова Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
С 1853 по 1854

Сын: Долгов Яков Петрович

Мать ребёнка: Долгова Екатерина Иосифовна

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1880
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