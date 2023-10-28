Долгов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846
Мать ребёнка: Долгова Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
С 1853 по 1854
Сын: Долгов Яков Петрович
Мать ребёнка: Долгова Екатерина Иосифовна
Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1880