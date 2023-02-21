Сасун Иван Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1918 ст.
Дочь: Сасун Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Сасун Анна Порфирьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Место жительства
1918 ст.
Могилёв, Дніпропетровська область
На 1918 год - крестьянин села Могилев Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сасун Анна Порфирьевна
Смерть
Неизвестно