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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1534Могилев, с. каз.при р. Орели.757586031333110Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базар 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
514. Могилев, село бывшее государственное, при речке Беловоде, дворов 734, жителей 4697, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа, 6 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Могилев1561163342169648925012990421
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 1047.Могилев и х.х. Протовчаны и Супиновскийбывшие государственные18105330520810538
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4996Могилівселоцентр сільської ОТГр-н ЦаричанськийМогилівська сільська об'єднана територіальна громада