село Могилёв, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Могилёв

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1534Могилев, с. каз.при р. Орели.757586031333110Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базар 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Могилевская волость
514. Могилев, село бывшее государственное, при речке Беловоде, дворов 734, жителей 4697, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа, 6 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Могилевская волость
село Могилев1561163342169648925012990421

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Могилевская волость
1. № по учету земель: 1047.Могилев и х.х. Протовчаны и Супиновскийбывшие государственные18105330520810538

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4996Могилівселоцентр сільської ОТГр-н ЦаричанськийМогилівська сільська об'єднана територіальна громада

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