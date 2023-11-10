Мохова (Кузнецова) Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения27.08.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1867 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1888 ст.
Сын: Мохов Иван Иванович
Отец ребёнка: Мохов Иван
Белогузово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мохов Иван
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно