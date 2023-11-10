Мохова (Кузнецова) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохова (Кузнецова) Марфа Степановна

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.08.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1867 ст.

Отец: Кузнецов Степан Родионович

Мать: Кузнецова Фекла Ивановна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1888 ст.

Сын: Мохов Иван Иванович

Отец ребёнка: Мохов Иван

Белогузово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохов Иван

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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