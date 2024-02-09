Бояркина (Ильиных) Соломия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркина (Ильиных) Соломия Филипповна

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1875

Отец: Ильиных Филипп Никитович

Мать: Ильиных -- Параскева Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
14.01.1898

Муж: Бояркин Георгий Петрович

Рождение ребёнка
10.07.1901

Сын: Бояркин Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Бояркин Георгий Петрович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно
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