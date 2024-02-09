Бояркина (Ильиных) Соломия Филипповна
Место рождения
Дата рождения02.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1875
Бракосочетание
14.01.1898
Рождение ребёнка
10.07.1901
Сын: Бояркин Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Бояркин Георгий Петрович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно