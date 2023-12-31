Ильиных -- Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных -- Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1873

Дочь: Ильиных Таисия Филимоновна

Отец ребёнка: Ильиных Филипп Никитович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.08.1875

Дочь: Бояркина Соломия Филипповна

Отец ребёнка: Ильиных Филипп Никитович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Филипп Никитович

Смерть
Неизвестно
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