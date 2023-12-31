Ильиных -- Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1873
Дочь: Ильиных Таисия Филимоновна
Отец ребёнка: Ильиных Филипп Никитович
Рождение ребёнка
02.08.1875
Дочь: Бояркина Соломия Филипповна
Отец ребёнка: Ильиных Филипп Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно