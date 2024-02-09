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Перебейнос Александр Александрович
Перебейнос Александр Александрович
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
18.09.1962
Пол
Мужской
Отец
Перебейнос Александр Прокопьевич
1938 г.р.
Мать
Перебейнос Галина Андреевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1962
Отец:
Перебейнос Александр Прокопьевич
Мать:
Перебейнос Галина Андреевна
Омск
, город Омск, Омская область
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