Перебейнос Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перебейнос Александр Александрович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

18.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1962

Отец: Перебейнос Александр Прокопьевич

Мать: Перебейнос Галина Андреевна

Омск, город Омск, Омская область
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