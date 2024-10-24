Мавра Ивановна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мавра Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Аграфена Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Тарасович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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