Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Аграфена Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Тарасович
Смерть
Неизвестно