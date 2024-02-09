Козей Гликерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти28.04.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1868
Дочь: Козей Фотиния Никитична
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1868
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
17.02.1869
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
11.03.1870
Дочь: Козей Христина Никитична
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1871
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1874
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1876
Дочь: Богдан Феодора Никитична
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
27.10.1878
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1881
Сын: Козей Иван Никитич
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1884
Сын: Козей Сергей Никитич
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
31.07.1886
Дочь: Козей Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
16.11.1889
Дочь: Козей Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1894