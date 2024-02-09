Козей Гликерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей Гликерия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

28.04.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1868

Дочь: Козей Фотиния Никитична

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1868

Сын: Козей Александр Никитич

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1869

Сын: Козей Филимон Никитич

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1870

Дочь: Козей Христина Никитична

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1871

Сын: Козей Григорий Никитич

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1874

Сын: Козей Константин Никитич

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1876

Дочь: Богдан Феодора Никитична

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1878

Сын: Козей Зиновий Никитич

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1881

Сын: Козей Иван Никитич

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1884

Сын: Козей Сергей Никитич

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1886

Дочь: Козей Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.11.1889

Дочь: Козей Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козей Никита Петрович

Смерть
28.04.1894
Липовый Рог, Чернігівська область
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