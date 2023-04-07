Илякина (Мартышова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илякин Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илякин Владимир Герасимович
Отец ребёнка: Илякин Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илякин Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илякин Герасим
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно